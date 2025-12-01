Musica Annalisa il tour dei record arriva al PalaSele con Ma Noi Siamo Fuoco

Continua inarrestabile il successo di Annalisa che, con oltre 250 mila biglietti venduti nel 2024, ha da poco iniziato il suo nuovo tour nei Palasport. Partito da Jesolo con una doppia data sold out il 15 novembre, dopo Padova, Roma, Firenze e le due date tutte esaurite a Milano, arriva domani, martedì 2 dicembre, al PalaSele. Sarà la prima volta che l’artista si esibisce sul palco di Eboli. Annalisa porta in scena uno show tutto nuovo e coinvolgente curato nei minimi dettagli. Sul palco i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

