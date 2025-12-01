Murray racconta il disastroso esordio da coach di Djokovic | Ridevano tutti è stato imbarazzante

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aneddoto esilarante di Andy Murray sul primo giorno da coach di Novak Djokovic: corsa disastrosa e imbarazzo totale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kai Trump, il disastroso esordio della nipote del presidente Usa tra le professioniste del golf - È stato disastroso il debutto di Kai Trump, nipote 18enne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’Lpga (Ladies Professional Golf Association). Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Murray Racconta Disastroso Esordio