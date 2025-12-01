Murray e la collaborazione con Djokovic | Dovevo andare a sciare ma alle 23 | 00 stavo già seduto a guardare i suoi match

Andy Murray è tornato a parlare della breve ma intensa parentesi da coach con Novak Djokovic in un’intervista a “The Tennis Podcast”. I due ex numeri uno al mondo hanno collaborato per meno di sei mesi, ma lo scozzese ha tanto da raccontare. Le parole di Murray su Djokovic. Murray si è innanzitutto soffermato su cosa comporta allenare il serbo: «Djokovic è difficile da gestire. Il suo tennis è estremamente esigente. Guardando indietro, è stata un’esperienza veramente incredibile per me. Sfortunatamente, si è infortunato in Australia, ma l’ho visto giocare un tennis straordinario in quel torneo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Murray e la collaborazione con Djokovic: «Dovevo andare a sciare, ma alle 23:00 stavo già seduto a guardare i suoi match»

