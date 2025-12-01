Multato per sosta irregolare denuncia il Comune di Viterbo per falso
Multato per sosta irregolare, presenta denuncia per falso. Il Comune di Viterbo si è costituito davanti al tribunale civile in merito alla querela presentata da un cittadino in relazione a un verbale di violazione del codice della strada.Il procedimento trae origine dal verbale di accertamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
