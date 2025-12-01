Multato per aver esposto la bandiera della Palestina al Forum di Assago il consigliere Paladini | Grave censura

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale Luca Paladini ha ricevuto una sanzione per aver esposto la bandiera della Palestina prima della partita dell’Olimpia Milano contro la squadra di Tel Aviv. "È censura", ha commentato Paladini a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

multato aver esposto bandieraMultato per aver esposto la bandiera della Palestina al Forum di Assago, il consigliere Paladini: “Grave censura” - Il consigliere regionale Luca Paladini ha ricevuto una sanzione per aver esposto la bandiera della Palestina prima della partita dell’Olimpia Milano ... Lo riporta fanpage.it

multato aver esposto bandieraFBI sotto accusa, licenziato per una bandiera Progress Pride sulla scrivania, fa causa: “Sfacciata violazione della Costituzione” - Preso di mira per la sua libertà di espressione e per essere "un orgoglioso uomo gay". Segnala gay.it

Cerca Video su questo argomento: Multato Aver Esposto Bandiera