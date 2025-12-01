Multato per aver esposto la bandiera della Palestina al Forum di Assago il consigliere Paladini | Grave censura
Il consigliere regionale Luca Paladini ha ricevuto una sanzione per aver esposto la bandiera della Palestina prima della partita dell’Olimpia Milano contro la squadra di Tel Aviv. "È censura", ha commentato Paladini a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
