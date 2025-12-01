Multa da 40mila euro alla serie tv su Yara | Usate intercettazioni dei genitori non finite a processo

Il Garante della Privacy ha disposto una multa pesante, da 40mila euro, alla produzione della docuserie tv “ Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio ” per l’utilizzo di intercettazioni private della famiglia Gambirasio che non sono mai finite nel processo contro Massimo Bossetti, poi condannato all’ergastolo in Cassazione per l’omicidio della 13enne scomparsa a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e trovata morta il 26 febbraio del 2011. L’esposto dei Gambirasio: 46 gli audio che «non dovevano esser diffusi». Il Garante si è mosso dopo un esposto partito dalla stessa famiglia Gambirasio per violazione della Privacy, presentato già subito dopo la messa in onda su Netflix lo scorso anno. 🔗 Leggi su Open.online