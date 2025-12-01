Mps-Mediobanca Schlein attacca Giorgetti
Dopo gli sviluppi dell’ inchiesta della procura di Milano sulla scalata di Mediobanca da parte di Mps, Elly Schlein attacca il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti chiedendo che riferisca in Parlamento: «Il quadro che emerge dall’inchiesta conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del Mef. L’unico interventismo in economia lo ha dimostrato favorendo scalate di cordate considerate amiche, anziché far rispettare il corretto funzionamento delle regole di mercato. La magistratura farà il suo lavoro, ma Giorgetti venga subito a riferire in Aula per chiarire al Paese tutti gli aspetti di questa vicenda». 🔗 Leggi su Lettera43.it
