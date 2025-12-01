Mps la procura di Milano frena | niente inchiesta su Giorgetti La Lega dimentica gli scontri e si schiera per difenderlo
Il ministero dell’Economia non sarà indagato sulla scalata a Mediobanca da parte di Monte dei paschi di Siena (Mps) perché « non è una persona fisica e non può commettere reati ». La precisazione, diffusa oggi negli ambienti giudiziari milanesi, riporta un po’ di tranquillità nel centrodestra, scosso nelle ultime 24 ore dalla notizia che Giancarlo Giorgetti – considerato da tutti i leghisti «la miglior espressione della Lega in economia» – è citato in un messaggio dell’ad di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, indagato nell’ inchiesta insieme all’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il presidente di Luxottica e di Delfin Francesco Milleri. 🔗 Leggi su Open.online
