Moviola Pisa Inter Tuttosport Calvarese su Guida | Arbitro campano sfortunato Ecco perché
Inter News 24 Moviola Pisa Inter, Calvarese promuove Guida su Tuttosport, anche se a suo dire è stato sfortunato in una circostanza. Vediamo quale. Su Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese ha promosso Guida per la direzione di Pisa Inter. Vediamo il suo commento. LEGGI ANCHE: Moviola Pisa Inter, CorSport premia Guida. Ecco il voto assegnatogli CONTATTO MEISTER ZIELINSKI – «Marco Guida torna in campo pochi giorni dopo Arsenal-Bayern per Pisa-Inter, in una partita molto intensa e ricca di contrasti, che l’arbitro conduce con una soglia del fallo alta. Coerentemente con questa linea, è giusto non concedere il penalty per il contatto tra Meister e Zielinski nell’area di rigore toscana nella ripresa: troppo poco per un calcio di rigore». 🔗 Leggi su Internews24.com
