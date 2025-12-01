Moviola Pisa Inter la Gazzetta premia Guida nel voto in pagella | manca però un giallo ai nerazzurri
Inter News 24 . L’analisi del quotidiano. La sfida dell’Arena Garibaldi tra il Pisa e l’Inter non ha offerto solo spunti tecnici e gol, ma anche una direzione di gara che ha convinto la critica. Al termine del match vinto dai nerazzurri, l’analisi della moviola proposta da La Gazzetta dello Sport promuove l’operato dell’arbitro Marco Guida. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata si porta a casa un solido 6,5 in pagella, frutto di una gestione della partita equilibrata e priva di errori macroscopici che avrebbero potuto influenzare il risultato finale, in una gara non cattiva ma caratterizzata da tanti microfalli e contatti fortuiti. 🔗 Leggi su Internews24.com
