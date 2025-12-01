Inter News 24 Moviola Pisa Inter, per Il Corriere dello Sport l’arbitro Guida è promosso in pieno. Ecco il voto che gli ha assegnato il quotidiano. La partita tra Pisa e Inter è stata diretta dall’arbitro italiano Marco Guida, alla sua sesta presenza stagionale in Serie A. Il direttore di gara ha offerto una prestazione sostanzialmente solida, gestendo l’incontro con l’esperienza, la calma e l’autorevolezza che lo contraddistinguono, come analizzato dal Corriere dello Sport, che gli ha assegnato un 6.5. LEGGI ANCHE: Moviola Pisa Inter, la Gazzetta premia Guida nel voto in pagella: manca però un giallo ai nerazzurri La prova di Guida è stata caratterizzata da una “grande accettazione in campo”, nonostante abbia lasciato correre qualche episodio sanzionabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Pisa Inter, CorSport premia Guida. Ecco il voto assegnatogli