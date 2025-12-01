Movida | denunciato 27enne per detenzione di hashish e sanzionati esercizi commerciali
Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida. Nel corso dei servizi mirati, i militari di San Giorgio del Sannio hanno deferito in stato di libertà un 29enne di Napoli, sorpreso in possesso di circa 41 grammi di hashish. La sostanza stupefacente, insieme a un taglierino intriso della stessa resina, era stata occultata all’interno di uno zaino. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Nell’ambito delle medesime attività, in collaborazione con personale dell’ASL, sono stati effettuati accertamenti presso due panifici del Comune di San Giorgio del Sannio, dove sono emerse lievi violazioni in materia igienico–sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
