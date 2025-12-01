Mouzakitis illumina l’Europa | il Golden Boy Web 2025 è suo

Il nome di Christos Mouzakitis circola da tempo tra gli osservatori più attenti, ma il trionfo nel Golden Boy Web 2025 lo ha definitivamente proiettato sotto i riflettori. Il centrocampista greco dell’ Olympiacos, classe 2006, ha conquistato il voto popolare di tutta Europa, imprimendo sul premio una firma che racconta già molto del suo futuro. Nelle parole che ha affidato a Tuttosport c’è l’emozione tipica di chi sa che il primo riconoscimento importante può anche essere un punto di non ritorno. « Fatico a crederci – ha ammesso –. Entrare nella classifica era già un onore, vincere non ha prezzo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

