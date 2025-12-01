Motori Rally del Brunello | fine settimana di grande spettacolo Benjamin Korhola e Valter Pierangioli sono i trionfatori
Il Rally del Brunello ha visto vincitori Benjamin Korhola e Valter Pierangioli, rispettivamente impegnati nel confronto moderno ed in quello riservato alle vetture che hanno fatto la storica del motorsport. Organizzato da Scuderia Etruria SCRL, in collaborazione con Deltamania Montalcino e con il supporto del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il Rally del Brunello ha coinvolto dalla giornata di giovedì la provincia di Siena, con Montalcino e Buonconvento elevate a centri nevralgici della manifestazione. Alle spalle del pilota nordico si è classificato Alberto Battistolli, il campione italiano in carica, pilota che si è reso protagonista di una vera e propria progressione condivisa con Simone Scattolin, su Skoda Fabia RS. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Motori, il ‘Città di Lucca’ sarà valida come finale nazionale della Coppa Italia Rally Aci Sport 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Motori. Rally del Brunello: fine settimana di grande spettacolo. Benjamin Korhola e Valter Pierangioli sono i trionfatori - Il Rally del Brunello ha visto vincitori Benjamin Korhola e Valter Pierangioli, rispettivamente impegnati nel confronto moderno ed in ... Secondo msn.com
È un Rally del Brunello 2025 da record:158, gli iscritti al doppio appuntamento tricolore - Saranno in 158 equipaggi a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade della provincia di Siena: questo il risultato ... rallyssimo.it scrive
Angelo Pucci Grossi al via del Rally del Brunello, al volante della Skoda Fabia - Angelo Pucci Grossi è pronto a calarsi nuovamente nella mischia del Campionato Italiano Rally Terra rispondendo alla chiamata del Rally del Brunello, appuntamento che – nel fine settimana – coinvolger ... Da newsrimini.it