Motori Rally del Brunello | fine settimana di grande spettacolo Benjamin Korhola e Valter Pierangioli sono i trionfatori

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rally del Brunello ha visto vincitori Benjamin Korhola e Valter Pierangioli, rispettivamente impegnati nel confronto moderno ed in quello riservato alle vetture che hanno fatto la storica del motorsport. Organizzato da Scuderia Etruria SCRL, in collaborazione con Deltamania Montalcino e con il supporto del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il Rally del Brunello ha coinvolto dalla giornata di giovedì la provincia di Siena, con Montalcino e Buonconvento elevate a centri nevralgici della manifestazione. Alle spalle del pilota nordico si è classificato Alberto Battistolli, il campione italiano in carica, pilota che si è reso protagonista di una vera e propria progressione condivisa con Simone Scattolin, su Skoda Fabia RS. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

