Mosca?' Nato valuta attacchi preventivi'
18.30 La Nato sta valutando di essere "più aggressiva" nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Così l'ammiraglio Cavo Dragone,presidente del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica, al Ft. "Stiamo studiando tutto sul fronte informatico,siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando". Dragone afferma che un "attacco preventivo" potrebbe essere considerato "un'azione difensiva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
L'ammiraglio Cavo Dragone rivela al Financial times: "La Nato valuta un attacco preventivo a Mosca". L'ipotesi di una risposta più aggressiva dopo i sabotaggi e cyber-raid russi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L'ammiraglio Cavo Dragone rivela al Financial times: "La Nato valuta un attacco preventivo a Mosca". L'ipotesi di una risposta più aggressiva dopo i sabotaggi e cyber-raid russi. #ANSA Vai su X
Ucraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Ira di Mosca - L'ammiraglio citato dal Financial Times: "Essere più aggressivi rispetto all'aggressività della nostra controparte potrebbe essere un'opzione. Riporta adnkronos.com
Cavo Dragone al Ft: "Nato valuta attacco preventivo a Mosca" - La Nato sta valutando di essere 'più aggressiva' nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Scrive msn.com
Cavo Dragone: Nato valuta attacco ibrido preventivo contro Mosca - I paesi dell'Europa orientale, a fronte di numerosi attacchi ibridi, hanno esortato la Nato a smettere di limitarsi a reagire e a contrattaccare. Riporta msn.com
«La Nato valuta attacchi preventivi in risposta alla guerra ibrida russa». Ira di Mosca - Dura reazione del Cremlino a un’intervista dell’ammiraglio Cavo Dragone al Ft: «Così si mina ogni sforzo di pace» ... Da unionesarda.it
L’ammiraglio Cavo Dragone: “La Nato valuta attacco preventivo a Mosca”. La portavoce russa Zakharova: “Irresponsabili” - La Nato sta valutando un cambio di approccio nella risposta alle azioni ostili attribuite alla Russia, considerando la ... Da blitzquotidiano.it
Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cavo Dragone: 'Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia'. Riporta tg24.sky.it