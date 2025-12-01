Mosca?' Nato valuta attacchi preventivi'

18.30 La Nato sta valutando di essere "più aggressiva" nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Così l'ammiraglio Cavo Dragone,presidente del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica, al Ft. "Stiamo studiando tutto sul fronte informatico,siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando". Dragone afferma che un "attacco preventivo" potrebbe essere considerato "un'azione difensiva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it