Mosca risponde a Cavo Dragone | Da Nato passo irresponsabile che mina sforzi di pace

Sotto la sollecitazione dei diplomatici dei Paesi dell'Est Europa, la Nato starebbe valutando la possibilità di adottare una posizione più proattiva e non solo difensiva nei confronti degli attacchi ibridi. “Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario“, ha infatti spiegato Cavo Dragone al Financial Times. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca risponde a Cavo Dragone: “Da Nato passo irresponsabile che mina sforzi di pace”

Argomenti simili trattati di recente

L’Europa valuta operazioni cyber congiunte per rispondere alla guerra ibrida di Mosca linkiesta.it/2025/11/europa… via @Linkiesta Vai su X

L'ammiraglio Cavo Dragone rivela al Financial times: "La Nato valuta un attacco preventivo a Mosca". L'ipotesi di una risposta più aggressiva dopo i sabotaggi e cyber-raid russi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Ira di Mosca - L'ammiraglio citato dal Financial Times: "Essere più aggressivi rispetto all'aggressività della nostra controparte potrebbe essere un'opzione. Da adnkronos.com

Mosca, ‘da Nato passo irresponsabile, mina sforzi di pace’ - "Riteniamo che la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la ... Si legge su msn.com

Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cavo Dragone: 'Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia'. Da tg24.sky.it

Cavo Dragone al Ft: "Nato valuta attacco preventivo a Mosca" - La Nato sta valutando di essere "più aggressiva" nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. Secondo ansa.it

Nato: Cavo Dragone, valuta risposta "piu' aggressiva" a guerra ibrida e cyber Mosca - "Attacco preventivo e' difesa ma lontano da nostro approccio" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com

Attacco preventivo alla Russia. Zakharova: "Nato irresponsabile" - La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria ... Scrive iltempo.it