Mosca non si ferma | Putin visita il fronte e annuncia nuove operazioni militari in Ucraina
Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha effettuato una visita strategica a un centro di comando delle truppe impegnate nel teatro delle operazioni in Ucraina. Questo evento, riportato dal Cremlino tramite il suo canale ufficiale Telegram, non è stato solo un atto di presenza e sostegno, ma ha rappresentato anche l’occasione per formulare direttive chiave in vista della prosecuzione del conflitto. L’attenzione del leader russo si è concentrata sulla necessità ineludibile di preparare l’intero apparato militare di Mosca a sostenere e intensificare i combattimenti anche durante il rigido periodo invernale, un fattore climatico che storicamente ha avuto un peso determinante nelle campagne militari nell’Europa orientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
