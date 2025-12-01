Mosca | Conquistata Pokrovsk Zelensky insiste | Con Trump chiarire alcune questioni chiave La Russia non deve esser ricompensata
Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto che Putin ha visitato uno dei posti di comando delle forze impegnate nel conflitto in Ucraina, dove ha ricevuto i rapporti del capo di Stato maggiore Valery Gerasimov e altri alti ufficiali. Visitando un centro di comando il presidente russo ha detto che i militari devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l’inverno. «Putin – scrive il Cremlino sul suo canale Telegram – ha ringraziato i comandanti e il personale delle formazioni per le azioni riuscite, e ha posto l’obiettivo di garantire alle forze russe tutto ciò di cui hanno bisogno per condurre azioni militari nel periodo invernale prossimo ». 🔗 Leggi su Open.online
