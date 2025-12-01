Morto Pietrangelicordoglio dello sport

11.00 "Perdiamo non solo un campione, ma un' icona. Talento,carisma,vittorie:ha portato Italia a ribalta internazionale". Il presidente del Coni Buonfiglio ricorda così Nicola Pietrangeli. "Oggi il tennis italiano perde il suo simbolo più grande,e io perdo un amico. -lo saluta il presidente federale BinaghiCon lui abbiamo capito che potevamo competere con il mondo". Per l'ex tennista azzurro Barazzutti "Un amico, una persona a cui ero molto vicino e un grande personaggio. Ambasciatore nel tennis e nello sport". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pietrangeli morto diretta, le reazioni del tennis e dello sport - È morto all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, l'unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, che in vita aveva ... Lo riporta corrieredellosport.it