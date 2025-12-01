Morto Pietrangeli Binaghi | Il tennis italiano perde il simbolo più grande Ho una foto a cui tengo moltissimo

“Oggi il tennis italiano perde il suo simbolo più grande e io perdo un amico. Nicola Pietrangeli non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo”. Queste le parole del presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, dopo la morte a 92 anni di Nicola Pietrangeli. “È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo”. “Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella nostra storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Pietrangeli, Binaghi: “Il tennis italiano perde il simbolo più grande. Ho una foto a cui tengo moltissimo”

