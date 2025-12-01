La morte di Nicola Pietrangeli scuote il mondo del tennis e dello sport italiano. Simbolo e leggenda della racchetta azzurra grazie ai due Roland Garros consecutivi vinti fra il 1959 e il 1960, da capitano guidò la Nazionale di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci al trionfo in Coppa Davis nel 1976. Capace di spingersi fino al terzo posto in classifica, si è imposto anche due volte sulla terra rossa di Roma agli Internazionali. Immediato il cordoglio da parte di autorità e stelle dello sport. È morto Nicola Pietrangeli: le reazioni dello sport e della politica. Il presidente della Federtennis Binaghi: «Era il tennis». 🔗 Leggi su Lettera43.it

