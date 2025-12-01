Morto Nicola Pietrangeli le reazioni dello sport e della politica
La morte di Nicola Pietrangeli scuote il mondo del tennis e dello sport italiano. Simbolo e leggenda della racchetta azzurra grazie ai due Roland Garros consecutivi vinti fra il 1959 e il 1960, da capitano guidò la Nazionale di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci al trionfo in Coppa Davis nel 1976. Capace di spingersi fino al terzo posto in classifica, si è imposto anche due volte sulla terra rossa di Roma agli Internazionali. Immediato il cordoglio da parte di autorità e stelle dello sport. È morto Nicola Pietrangeli: le reazioni dello sport e della politica. Il presidente della Federtennis Binaghi: «Era il tennis». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Lo riporta ilmessaggero.it
Pietrangeli morto diretta, le reazioni del tennis e dello sport - È morto all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, l'unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, che in vita aveva ... corrieredellosport.it scrive
Addio a Nicola Pietrangeli, le reazioni. Binaghi: «Perdiamo un simbolo e un amico» - Il presidente della Fitp: «È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato» ... corriere.it scrive