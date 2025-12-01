Morto Nicola Pietrangeli | il triste annuncio sullo storico tennista italiano

Il tennis italiano saluta Nicola Pietrangeli, figura simbolo di un’epoca e punto di riferimento per generazioni di appassionati. La notizia della sua morte, arrivata questa mattina, ha colpito l’intero movimento sportivo. Pietrangeli aveva 92 anni ed era considerato uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, capace di lasciare un’eredità fatta di successi, record e un ruolo centrale nella storia della Davis. Il suo nome resta legato a imprese che hanno segnato lo sport del nostro Paese. Una carriera leggendaria. Pietrangeli è ricordato come il primo italiano a vincere uno Slam. Ha conquistato due edizioni del Roland Garros, nel 1959 e nel 1960, risultati che hanno costruito la sua fama internazionale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Morto Nicola Pietrangeli: il triste annuncio sullo storico tennista italiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

