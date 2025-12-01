morto nicola pietrangeli il primo grande tennista italiano

Nicola Pietrangeli è stato il primo grande rappresentante del tennis italiano, capace di vincere Roma e Parigi. Nobile di origine, sempre pronto a dare la propria opinione, capitano della squadra di Davis vincente del 1976. È morto a 92 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

