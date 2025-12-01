Morto Nicola Pietrangeli il primo grande tennista italiano
Nicola Pietrangeli è stato il primo grande rappresentante del tennis italiano, capace di vincere Roma e Parigi. Nobile di origine, sempre pronto a dare la propria opinione, capitano della squadra di Davis vincente del 1976. È morto a 92 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: addio al gigante del tennis italiano. L'articolo di Gaia Piccardi continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda: il primo italiano a vincere uno Slam - Leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore dell'unica Coppa Davis vinta dall'Italia. Si legge su lapresse.it
Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: è stato il primo italiano a vincere uno Slam - , il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros (torneo dove riuscì a trionfare anche nel 1960). Secondo sport.sky.it
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 ... Riporta msn.com