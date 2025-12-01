Morto Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano Aveva 92 anni

Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni

