Morto Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano Aveva 92 anni

Addio a Nicola Pietrangeli. E' morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

morto nicola pietrangeli icona del tennis italiano aveva 92 anni

Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni

