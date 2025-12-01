Morto Nicola Pietrangeli chi era il grande amore di Licia Colò

Il mondo del tennis piange la morte di Nicola Pietrangeli, tennista di successo e grande amore di Licia Colò scomparso a 92 anni. Lo sportivo e la conduttrice negli anni Ottanta e Novanta si erano innamorati perdutamente, formando una coppia che aveva fatto molto discutere. All’epoca infatti Pietrangeli aveva 54 anni, mentre Licia Colò era molto più giovane. Nonostante ciò il loro legame è stato intenso e importante, durato dal 1987 sino al 1994. L’amore di Licia Colò e Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli è considerato uno fra i più grandi campioni del tennis italiano. Primo atleta a imporsi in uno Slam, ha vinto due volte il torneo parigino, affermandosi come un talento internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

