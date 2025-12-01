Morto dopo il controllo | Indagare i carabinieri è un atto a loro tutela
Si accende il dibattito politico dopo la morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano stroncato da un malore mercoledì sera alla prima periferia di Ferrara poco dopo un controllo dei carabinieri. In attesa del conferimento dell’incarico per gli esami medico legali, la procura ha notificato due avvisi di garanzia ad altrettanti militari dell’Arma. E proprio su questo punto si è accesa la polemica, con il senatore Alberto Balboni che difende a spada tratta i militari e si indigna per gli avvisi di garanzia. Ma c’è chi non è d’accordo. Il capogruppo dell’opposizione e avvocato penalista Fabio Anselmo critica la presa di posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia: "Balboni parla come avvocato e come presidente della Commissione affari costituzionali e sbaglia clamorosamente in entrambi i ruoli nel nome di una propaganda politica antica e ben nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
