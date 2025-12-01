Morte Pietrangeli addio alla leggenda del tennis italiano | aveva 92 anni

Morte Pietrangeli, si è spento a 92 anni il più grande tennista italiano dell’era pre-Open: vinse due Roland Garros e la Davis del ’76 da capitano. Un lutto gravissimo colpisce il mondo dello sport italiano e internazionale. Si è spento all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda assoluta del tennis e icona di stile ed eleganza che ha attraversato quasi un secolo di storia. Il cuore del campione ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile in una disciplina che lui stesso aveva contribuito a rendere popolare nel Bel Paese ben prima dell’avvento dell’era moderna. La notizia della sua scomparsa arriva in un momento storico particolare, chiudendo idealmente un cerchio con la recente esplosione del movimento tennistico azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

