Mortal Kombat 2 confermata la presenza del Necromancer | primo sguardo a Quan Chi

Con Quan Chi ormai confermato, il sequel di Mortal Kombat includerà alcuni dei cattivi più famosi di Outworld, tra cui Shang Tsung, Shao Kahn e Sindel, che fanno il loro ritorno. Il produttore di Mortal Kombat II, Tod Garner, ha nuovamente pubblicato una nuova foto che mostra il dietro le quinte del film per i fan che stanno contando i giorni che mancano all'uscita del sequel. Il suo ultimo aggiornamento, condiviso durante il Giorno del Ringraziamento, ha confermato finalmente la presenza di Quan Chi nel film (che è presente ma solo di spalle nell'immagine), alleviando le preoccupazioni dei fan che pensavano che il mago potesse essere stato tagliato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat 2, confermata la presenza del Necromancer: primo sguardo a Quan Chi

