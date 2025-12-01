Morbillo Oms | 59 milioni di vite salvate dai vaccini dal 2000

Imolaoggi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2000 e il 2024 le campagne vaccinali contro il morbillo hanno evitato quasi 59 milioni di decessi. Lo indica il nuovo aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che segnala però un rallentamento dei progressi e una riapparizione significativa della malattia negli ultimi anni. Nel documento si ricorda che il virus resta uno dei più. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

morbillo oms 59 milioni di vite salvate dai vaccini dal 2000

© Imolaoggi.it - Morbillo, Oms: 59 milioni di vite salvate dai vaccini dal 2000

Altri contenuti sullo stesso argomento

Morbillo, 59 milioni di vite salvate da vaccinazioni dal 2000 - Tra il 2000 e il 2024 le misure di prevenzione del morbillo, in particolare le vaccinazioni, hanno consentito di evitare quasi 59 milioni di decessi. Come scrive ansa.it

morbillo oms 59 milioniMorbillo. Morti in calo dell’88% dal 2000 grazie ai vaccini, ma nel 2024 oltre 11 milioni di casi e 95.000 decessi. Il report Oms - Ma nel 2024, i casi di morbillo sono aumentati dell’86% nella Regione del Mediterraneo orientale, del 47% in quella europea ... Segnala quotidianosanita.it

Morbillo, l'Oms: 59 milioni di vite salvate dalle vaccinazioni dal 2000 - Lo indica il nuovo aggiornamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che segnala però u ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morbillo Oms 59 Milioni