Morata-Campello | è di nuovo crisi? Gli indizi social che sollevano i dubbi

Milano, 1 dicembre 2025 – Alvaro Morata e Alice Campello sono una delle coppie più amate dello showbiz. Giovani, bellissimi, entrambi di successo e genitori di quattro bambini stupendi, hanno da sempre vissuto la loro storia anche sotto le luci della ribalta (e di Instagram). Non è tutto oro, però, quello che luccica. Sembra, infatti, che tra i due sia di nuovo crisi e a confermarlo sarebbero proprio alcuni indizi social. La coppia, insieme dal 2016, è convolata a nozze nel 2017 e ha già vissuto una crisi dopo l’estate del 2024. A gennaio di quest’anno i due erano tornati insieme e sembravano più felici che mai, ma (forse) le ombre su questo amore da favola sono tornate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morata-Campello: è di nuovo crisi? Gli indizi social che sollevano i dubbi

