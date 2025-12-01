monza errori e rimpianti pari con la juve stabia

Lo stadio Menti si conferma fortino inespugnabile e dopo sette successi di fila il Monza arresta in Campania la propria corsa. I biancorossi impattano sul 2-2 contro la Juve Stabia, al termine di una gara assai strana da decifrare. Brianzoli avanti due volte e altrettante ripresi dai padroni di casa, decisamente superiori sul piano del gioco. Ma alla fine è forse il Monza, pur poco brillante, a recriminare di più per tre grosse occasioni fallite. I lombardi, azzoppati da alcune assenze e da diverse prestazioni negative (Thiam, Ravanelli e l’attacco titolare), rimangono primi, ma non riescono ad andare in fuga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

