Monumenta Italia arriva a Novara | arte partecipazione e memoria condivisa in un incontro pubblico

Monumenta Italia, progetto di arte pubblica ideato da Irene Pittatore e curato da Lisa Parola e Tea Taramino, approda a Novara con la sua prima tappa, invitando la cittadinanza a riflettere sul significato della monumentalità urbana e sulla scarsissima rappresentazione delle donne nella memoria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

