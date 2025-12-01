Monumenta Italia arriva a Novara | arte partecipazione e memoria condivisa in un incontro pubblico

Novaratoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monumenta Italia, progetto di arte pubblica ideato da Irene Pittatore e curato da Lisa Parola e Tea Taramino, approda a Novara con la sua prima tappa, invitando la cittadinanza a riflettere sul significato della monumentalità urbana e sulla scarsissima rappresentazione delle donne nella memoria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

