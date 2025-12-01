Montoro AV – Carabiniere libero dal servizio sventa truffa dello specchietto | denunciato un 40enne

Un Brigadiere libero dal servizio sventa una truffa dello specchietto lungo il raccordo Avellino-Salerno. Nella tarda mattinata di sabato, un Brigadiere della Stazione Carabinieri di Montoro, libero dal servizio, è intervenuto lungo il Raccordo Autostradale Avellino – Salerno, nei pressi dell'uscita Montoro Nord, sventando la nota " truffa dello specchietto" ai danni di un automobilista. Il militare, mentre percorreva il raccordo a bordo della propria autovettura, ha notato due uomini discutere animatamente all'interno di una piazzola di sosta. Insospettito dalla scena e intuendo che potesse trattarsi del citato raggiro, si è immediatamente fermato ed è intervenuto per identificarli.

