Tempo di lettura: 2 minuti Una parziale riapertura della strada che conduce al Santuario di Montevergine potrebbe arrivare già in occasione delle festività natalizie. Dopo la frana il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha confermato l’ipotesi di riattivare il transito a senso unico alternato, qualora le condizioni lo consentano. « Abbiamo diviso in due il programma degli interventi», ha spiegato Buonopane. « La priorità è intervenire subito per la pulizia dell’arteria e garantire un livello minimo di sicurezza. L’obiettivo è provare ad aprire la strada con un senso unico alternato per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montevergine isolata dalla frana, si valuta il senso unico alterno