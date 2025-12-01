Arezzo, 01 dicembre 2025 – Sabato pomeriggio in Piazza Varchi a Montevarchi è stato acceso l'albero di Natale: un gesto che ha consentito di dare ufficialmente il via ai festeggiamenti di quest'anno. Ad assistere al countdown era presente molta gente, che nel frattempo ha potuto assistere al "coro natalizio" delle scuole dell'Infanzia e della Primaria "Isidoro del Lungo", della Primaria "Pestello", insieme ai flauti delle classi seconde della scuola Media Petrarca, accompagnati dai cori delle prime e terze classi. "Invito tutti a venire in centro - ha dichiarato la Sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai - perché tante sono le attrazioni per i bambini e per le famiglie, ma poi anche tante attrazioni per gli adulti, legate alla cultura e alle mostre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi. Partiti ufficialmente gli eventi natalizi