Montevarchi Le sculture di Sacconi al Palazzo del Podestà

Arezzo, 01 dicembre 2025 – È stata inaugurata sabato pomeriggio, nelle sale del Palazzo del Podestà di Montevarchi, la scultura Il dolore delle madri di Massimo Sacconi, opera realizzata nel 2006 e donata sei anni fa al Museo Il Cassero per la Scultura dalla famiglia dell'artista. L'opera, restaurata da Veronica Villa, entra a far parte della collezione permanente del museo, arricchendola con un contributo di forte intensità espressiva e profondo valore umano, perfettamente in linea con la sensibilità che ha sempre contraddistinto la ricerca artistica di Sacconi. Durante il restauro, una classe del Liceo Artistico di Montevarchi ha potuto visitare il cantiere, vivendo un'esperienza formativa che ha permesso agli studenti di avvicinarsi ai processi di conservazione delle opere e al delicato equilibrio tra tutela, recupero e lettura contemporanea dell'arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

