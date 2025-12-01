Monteforte riaprono gli uffici comunali | primo atto del Sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. Porte aperte al Comune, Palazzo Loffredo, come promesso, si apre di nuovo alla città. Da oggi, lunedì 1 dicembre, gli uffici comunali, infatti, non saranno aperti solo due giorni a settimana ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, seguendo un calendario che è possibile consultare sul sito istituzionale del Comune (in prevalenza, gli orari sono questi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30). E proprio dalla riorganizzazione della macchina amministrativa è partito il lavoro del neo primo cittadino e della sua squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

