Montaruli | C’è un filo rosso di violenza giustificata dalla sinistra Le parole della Albanese lo confermano

Augusta Montarli, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia e parlamentare di Torino, sabato era nella delegazione del partito per portare solidarietà alla redazione del quotidiano La Stampa, vittima di una gravissima devastazione La libertà di stampa va tutelata e l’atto subito dal quotidiano torinese è vigliacco e violento. Inammissibile che la redazione sia stata presa come bersaglio solo per aver riportato la verità. Ancora più sconcertante il messaggio lasciato dagli aggressori che hanno parlato di “sanzione” nei confronti dei giornalisti. Parole non molto diverse da quelle di Albanese che con il suo “monito” ha confermato come ci sia un filo rosso di violenza diffusa e giustificata a cui tutti ci dobbiamo ribellare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montaruli: “C’è un filo rosso di violenza giustificata dalla sinistra. Le parole della Albanese lo confermano”

