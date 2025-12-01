Montale incidente sul lavoro | operaio cade nella buca dell’inceneritore complessi i soccorsi

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro oggi, 1 dicembre 2025, in provincia di Pistoia. E' accaduto presso lo stabilimento Hera sito a Montale in via Tobagi, dove un operaio è caduto all'interno della fossa di accumulo rifiuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montale, incidente sul lavoro: operaio cade nella buca dell’inceneritore, complessi i soccorsi

