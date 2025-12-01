Monsieur Pietrangeli con lei il tennis può cominciare | chi era il Principe della racchetta

Raffinato, bello come un divo, tra i più grandi di sempre sulla terra, Pietrangeli ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. "Se mi fossi allenato di più avrei ottenuto risultati migliori ma mi sarei divertito meno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Monsieur Pietrangeli, con lei il tennis può cominciare": chi era il Principe della racchetta

