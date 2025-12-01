Monreale auto si ribalta in circonvallazione | muore 74enne

Feedpress.me | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 74enne è morto in un incidente stradale a Monreale sulla circonvallazione. Era alla guida di una vettura che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata. Sul posto intervenuti personale del 118 e i vigili del fuoco. Indagini sono state avviate dai carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

monreale auto si ribalta in circonvallazione muore 74enne

© Feedpress.me - Monreale, auto si ribalta in circonvallazione: muore 74enne

Contenuti che potrebbero interessarti

Auto si ribalta sulla circonvallazione: morto un uomo a Monreale - E’ successo nel tardo pomeriggio, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Secondo livesicilia.it

monreale auto ribalta circonvallazioneMonreale, auto si ribalta in circonvallazione: muore 74enne - Un 74enne è morto in un incidente stradale a Monreale sulla circonvallazione . Secondo gazzettadelsud.it

monreale auto ribalta circonvallazioneIncidente stradale a Monreale, si ribalta un’auto muore un uomo - E’ morto un uomo di 74 anni che era alla guida di una vettura che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribalta ... Scrive mondopalermo.it

monreale auto ribalta circonvallazioneIncidente mortale a Monreale, si allunga la scia di sangue: quattro morti nel Palermitano in pochi giorni - Incidente mortale sulla circonvallazione di Monreale: 74enne perde la vita; altri due gravi scontri nel palermitano, tre vittime in 24 ore e oltre 40 decessi nel 2025 ... Come scrive lasicilia.it

monreale auto ribalta circonvallazioneGrave incidente sulla circonvallazione di Monreale: muore un uomo di 75 anni - Un malore potrebbe essere stata la causa dell’impatto MONREALE, 1 dicembre – Ancora sangue sulle strade monrealesi. Si legge su monrealenews.it

monreale auto ribalta circonvallazioneAuto si ribalta sulla circonvallazione, morto il guidatore - Era alla guida di una vettura che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata. Da grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Monreale Auto Ribalta Circonvallazione