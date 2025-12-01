Mondiali 2026 perché l’Iran non sarà al sorteggio dei gironi

A pochi giorni dalla cerimonia del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si terrà il 5 dicembre a Washington, scoppia un caso diplomatico. L’ Iran, infatti, pur figurando tra le nazionali qualificatesi al torneo, non sarà presente con nessun membro della propria federazione. Il motivo è politico. Come spiegato dal Corriere della Sera, infatti, ad alcuni dei delegati iraniani gli Stati Uniti hanno negato il visto per l’ingresso nel Paese. Secondo il sito sportivo Varzesh 3, tra i rappresentanti iraniani che non hanno ricevuto il visto ci sarebbe anche Mehdi Taj, il numero uno della Federazione, che è anche membro di diversi organi FIFA e vice presidente della Confederazione continentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiali 2026, perché l’Iran non sarà al sorteggio dei gironi

