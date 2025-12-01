Mondiale Brasile Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr | Per essere convocati servirà essere al 100% Abbiamo tanti giocatori fortissimi devo scegliere chi sta meglio

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr. Il ct ha ribadito l’importanza di essere in forma per il torneo, a prescindere dal nome In un’intervista a Esporte Record, Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha voluto fare chiarezza sul processo di selezione per il Mondiale 2026, ribadendo che nessun giocatore avrà favoritismi. Il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mondiale brasile ancelotti avverte neymar e vinicius jr per essere convocati servir224 essere al 100 abbiamo tanti giocatori fortissimi devo scegliere chi sta meglio

© Calcionews24.com - Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr.: «Per essere convocati servirà essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi, devo scegliere chi sta meglio»

Contenuti che potrebbero interessarti

mondiale brasile ancelotti avverteBrasile, Ancelotti avvisa: “Per essere convocati al Mondiale bisogna essere al 100%. Vale per Neymar e Vinicius” - Il CT avvisa: "Bisogna essere al 100% per essere convocati, vale anche per Neymar e Vinicius" ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Ancelotti scuote il Brasile: il caso Estevao e la corsa al Mondiale 2026 - Carlo Ancelotti impone disciplina in Brasile: scontro con Estevao, reazione da fenomeno e obiettivo Mondiale 2026 sempre più concreto. sportfair.it scrive

mondiale brasile ancelotti avverteBrasile, Ancelotti: “Neymar ha 6 mesi a disposizione per essere convocato al Mondiale” - Carlo Ancelotti ha parlato durante la conferenza stampa precedente alla partita di amichevole del suo Brasile contro la Tunisia. Riporta gianlucadimarzio.com

mondiale brasile ancelotti avverteBrasile, Neymar non aiuta Ancelotti: follia dopo il gol, rigore provocato e rissa in campo, Mondiali lontani - Neymar ne combina un'altra: ritrova il gol, ma poi rovina tutto scatenando una rissa. Da sport.virgilio.it

Italia, non ti affannare: il Mondiale è del Brasile, lo dice Ancelotti: "Qui solo per vincere" - Carlo Ancelotti non si è mai nascosto nella sua carriera e non lo sta facendo neanche ora con il Brasile. tuttosport.com scrive

mondiale brasile ancelotti avverteAncelotti, il flop dell'Italia e la battuta sul rinnovo che mette frette al Brasile: sarà ct fino ai Mondiali 2030 - Norvegia: la reazione del ct, pronto a legarsi al Brasile fino ai Mondiali del 2030. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Brasile Ancelotti Avverte