Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr. Il ct ha ribadito l’importanza di essere in forma per il torneo, a prescindere dal nome In un’intervista a Esporte Record, Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha voluto fare chiarezza sul processo di selezione per il Mondiale 2026, ribadendo che nessun giocatore avrà favoritismi. Il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale Brasile, Ancelotti avverte Neymar e Vinicius Jr.: «Per essere convocati servirà essere al 100%. Abbiamo tanti giocatori fortissimi, devo scegliere chi sta meglio»

Nella notte sono giunti dal Brasile i risultati del CAMPIONATO MONDIALE di PESCA IN APNEA 2025. Vince il thaitiano DELL LAMARTINIERE Italia al secondo posto della classifica individuale maschile grazie ad un super Giacomo De Mola già campione d - facebook.com Vai su Facebook

Gli #Azzurrini vincono il bronzo mondiale! Battuto il Brasile ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari #U17WC #Under17 Vai su X

Brasile, Ancelotti avvisa: “Per essere convocati al Mondiale bisogna essere al 100%. Vale per Neymar e Vinicius” - Il CT avvisa: "Bisogna essere al 100% per essere convocati, vale anche per Neymar e Vinicius" ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Ancelotti scuote il Brasile: il caso Estevao e la corsa al Mondiale 2026 - Carlo Ancelotti impone disciplina in Brasile: scontro con Estevao, reazione da fenomeno e obiettivo Mondiale 2026 sempre più concreto. sportfair.it scrive

Brasile, Ancelotti: “Neymar ha 6 mesi a disposizione per essere convocato al Mondiale” - Carlo Ancelotti ha parlato durante la conferenza stampa precedente alla partita di amichevole del suo Brasile contro la Tunisia. Riporta gianlucadimarzio.com

Brasile, Neymar non aiuta Ancelotti: follia dopo il gol, rigore provocato e rissa in campo, Mondiali lontani - Neymar ne combina un'altra: ritrova il gol, ma poi rovina tutto scatenando una rissa. Da sport.virgilio.it

Italia, non ti affannare: il Mondiale è del Brasile, lo dice Ancelotti: "Qui solo per vincere" - Carlo Ancelotti non si è mai nascosto nella sua carriera e non lo sta facendo neanche ora con il Brasile. tuttosport.com scrive

Ancelotti, il flop dell'Italia e la battuta sul rinnovo che mette frette al Brasile: sarà ct fino ai Mondiali 2030 - Norvegia: la reazione del ct, pronto a legarsi al Brasile fino ai Mondiali del 2030. Secondo sport.virgilio.it