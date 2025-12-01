Molto contento di andare a Sanremo ma Lda lo conosco da 12 minuti l’ironia di Stefano Scala | la sua foto finita per sbaglio nelle grafiche – Il video

«Sono veramente contento di essere a Sanremo quest’anno e di fare coppia con Luca, nonostante Luca ed io ci conosciamo da ben 12 minuti ». La prende sul ridere Stefano Scala, il giovane la cui foto è comparsa nelle grafiche dei 30 artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo al posto di quello del rapper Aka7even. «Volevo veramente ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato», dice in maniera ovviamente ironica ai suoi follower. «Abbiamo avuto modo di prepararci al meglio, penso che il nostro pezzo sia molto profondo e vi farò vedere come mi preparerò per questa edizione, sono veramente contento e entusiasta, ringrazio Carlo Conti, ringrazio Rai1, ringrazio tutta la mia famiglia per il supporto e forza Sanremo». 🔗 Leggi su Open.online