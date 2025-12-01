Molinense a testa alta e con grande forza di gruppo per superare le tante difficoltà causate dalla indisponibilità del proprio impianto sportivo, a seguito dell’ alluvione della scorsa primavera. La buona notizia riguarda l’imminente inizio dei lavori per il ripristino della struttura e del terreno di gioco, col contributo della Regione Toscana e il fattivo impegno del comune di Pontassieve. Il club gialloblù di Molino del Piano è presente in tutte le categorie del calcio giovanile Figc-Lnd e questo traguardo è un vanto per il paese e dimostra l’ottimo lavoro svolto dallo staff guidato dal presidente Riccardo Santoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molinense, l’unione fa la forza. E l’impianto sportivo prende forma