Modulo Juve l’assenza di Vlahovic accelera il cambio che ha in mente Spalletti! La Vecchia Signora può cambiare così volto dalle prossime gare

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modulo Juve, l’infortunio del serbo accelera i piani del tecnico: difesa a quattro col rientro di Bremer, Yildiz libero di svariare nel tridente con David. L’infortunio occorso a  Dusan Vlahovic  nel primo tempo della sfida contro il  Cagliari  rappresenta indubbiamente una tegola pesante per la  Juventus, che rischia di perdere il suo bomber principe per diverse settimane ( si teme uno stop fino a febbraio in attesa degli esami odierni ). Tuttavia, come spesso accade nel calcio, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità tattiche inaspettate. Secondo l’analisi de  La Gazzetta dello Sport, lo stop forzato del serbo potrebbe paradossalmente permettere a  Luciano Spalletti  di dare vita immediatamente a quella  rivoluzione tattica  che ha in testa fin dal suo arrivo alla  Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

modulo juve l8217assenza di vlahovic accelera il cambio che ha in mente spalletti la vecchia signora pu242 cambiare cos236 volto dalle prossime gare

© Juventusnews24.com - Modulo Juve, l’assenza di Vlahovic accelera il cambio che ha in mente Spalletti! La Vecchia Signora può cambiare così volto dalle prossime gare

News recenti che potrebbero piacerti

Juve, sos attacco: l'analisi dal modulo alle scelte di Tudor su Vlahovic, David e Openda - il sistema solare fittizio su cui si basa la celebre serie targata Netflix “Il problema dei tre corpi” - Secondo tuttosport.com

Juve, punte a secco da agosto in Serie A: Tudor pensa a Vlahovic e al cambio modulo - David, Openda e Vlahovic si contendono il posto al centro dell'attacco bianconero da inizio campionato, ma l'alternanza di Tudor non sta dando né gol, né ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Juve, il caso Vlahovic condiziona tutto: per Tudor è caos in attacco - Parlando di calcio, non di bilancio e di ammortamenti, Vlahovic sarebbe il centravanti preferito di Tudor al contrario di quanto accadeva con Thiago Motta, ma la Juve lo voleva vendere, ci ha creduto ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Modulo Juve L8217assenza Vlahovic