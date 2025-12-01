Modulo Juve l’assenza di Vlahovic accelera il cambio che ha in mente Spalletti! La Vecchia Signora può cambiare così volto dalle prossime gare

Modulo Juve, l’infortunio del serbo accelera i piani del tecnico: difesa a quattro col rientro di Bremer, Yildiz libero di svariare nel tridente con David. L’infortunio occorso a Dusan Vlahovic nel primo tempo della sfida contro il Cagliari rappresenta indubbiamente una tegola pesante per la Juventus, che rischia di perdere il suo bomber principe per diverse settimane ( si teme uno stop fino a febbraio in attesa degli esami odierni ). Tuttavia, come spesso accade nel calcio, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità tattiche inaspettate. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, lo stop forzato del serbo potrebbe paradossalmente permettere a Luciano Spalletti di dare vita immediatamente a quella rivoluzione tattica che ha in testa fin dal suo arrivo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modulo Juve, l’assenza di Vlahovic accelera il cambio che ha in mente Spalletti! La Vecchia Signora può cambiare così volto dalle prossime gare

