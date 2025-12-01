Mo | Canada ' ferma condanna violenze coloni estremisti in Cisgiordania'
Ottawa, 1 dic. (Adnkronos) - Il Canada "condanna fermamente gli atti violenti commessi dai coloni estremisti e si oppone a qualsiasi azione o discorso sull'annessione dei territori palestinesi. Secondo il diritto internazionale, i civili devono essere protetti". Così il ministero degli Esteri canadese in una dichiarazione in cui condanna la violenza dei coloni, affermando di essere "a conoscenza del fatto che un cittadino canadese è rimasto ferito in Cisgiordania" e aggiungendo che la posizione del Paese è che "gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata sono illegali secondo il diritto internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il gelo norvegese non ferma la Juve, vittoria importantissima - McTominay è il faro di Napoli, Qarabag battuto 2-0 - La Virtus ci prova ma non basta, vince il Fenerbahce in Eurolega - La Fiamma o - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Conte, 'ferma condanna a attentato a 'La Strada', abbraccio a Di Battista' - Non lo è, soprattutto, quella che migliaia di persone stanno manifestando a favore della popolazione civile palestinese, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Ascani (Pd), 'vicinanza familiari vittime 7 ottobre, ferma condanna terrorismo' - "Due anni fa gli assassini di Hamas massacrarono e rapirono centinaia di inermi civili israeliani. Da affaritaliani.it
Mo: Francia, 'ferma condanna per esecuzioni sommarie compiute da Hamas' - La Francia ha accusato Hamas di aver effettuato “esecuzioni sommarie” a Gaza dopo il cessate il fuoco con Israele. Si legge su iltempo.it