Mo | Ben Gvir ' Netanyahu incastrato da corruzione nel sistema giudiziario'

Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato durante la riunione del suo partito che "eliminare la corruzione nel sistema giudiziario è fondamentale, e altrettanto importante è la grazia per il primo ministro, che porterà alla riconciliazione e al suo risanamento". "La stessa corruzione - ha aggiunto - ha portato alla persecuzione del primo ministro e a incastrarlo per i casi a cui stiamo assistendo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Ben Gvir, 'Netanyahu incastrato da corruzione nel sistema giudiziario'

