Mister D' Alesio trova subito squadra in serie C l' allenatore del Rimini riparte dalla Sambenedettese

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Ottavio Palladini, la Sambenedettese calcio ha ufficializzato lunedì (1 dicembre) l'accordo con mister Filippo D'Alesio, a cui è stato affidato l'incarico di allenatore della prima squadra. D'Alesio, che ha firmato un contratto con il club. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

D'Alesio: "Sono a tutti gli effetti il mister del Rimini. Nuovi giocatori? A regola arriveranno" - 1 contro la Ternana è probabilmente l'ultimo dei problemi del Rimini, che comunque deve fronteggiare anche una penalizzazione di 11 punti da scontare chiaramente nella stagione ... Lo riporta tuttomercatoweb.com