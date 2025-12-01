Mirko Mascioli racconta la rinascita nel suo nuovo libro di vite ferite

Sbircialanotizia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di spettacolo abituato a stare davanti alla macchina da presa sceglie oggi la pagina scritta per parlare di ferite, coraggio e speranza. Mirko Mascioli, volto noto dello spettacolo, affida al libro “La felicità dopo la sofferenza” una serie di testimonianze vere, in cui il buio lascia lentamente spazio a una nuova possibilità di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mirko mascioli racconta la rinascita nel suo nuovo libro di vite ferite

© Sbircialanotizia.it - Mirko Mascioli racconta la rinascita nel suo nuovo libro di vite ferite

News recenti che potrebbero piacerti

Mirko Frezza, il carcere e la rinascita grazie alla recitazione/ “La mia famiglia mi ha salvato” - Mirko Frezza ha trascorso molti anni in carcere, poi si è dedicato alla recitazione. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mirko Mascioli Racconta Rinascita