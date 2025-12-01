Mirko Mascioli racconta la rinascita nel suo nuovo libro di vite ferite

Un uomo di spettacolo abituato a stare davanti alla macchina da presa sceglie oggi la pagina scritta per parlare di ferite, coraggio e speranza. Mirko Mascioli, volto noto dello spettacolo, affida al libro "La felicità dopo la sofferenza" una serie di testimonianze vere, in cui il buio lascia lentamente spazio a una nuova possibilità di .

